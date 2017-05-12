Ф. Емельяненко: готовиться к боям дома становится всё сложнее

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко, который также является президентом Союза ММА России, рассказал, почему решил готовиться к дебютному бою в Bellator в Нидерландах, а не в Старом Осколе.

«Дома всё сложнее и сложнее готовиться. Несмотря на то что я стараюсь максимально отсекать все дела, они всё равно возникают. Поэтому я решил готовиться в Нидерландах. К тому же мы там неоднократно готовились к различным боям», — рассказал Емельяненко в интервью «Известиям».

Дебютный бой в Bellator Емельяненко проведёт 24 июня в Нью-Йорке против американского бойца Мэтта Митриона.