Альварес прошёл медицинские тесты, будет готов сразиться с Головкиным в сентябре

Мексиканский боксёр Сауль Альварес прошёл все необходимые медицинские тесты после боя с Хулио Сезаром Чавесом-младшим и не имеет никаких противопоказаний для возвращения на ринг осенью текущего года. Об этом рассказал тренер Альвареса Эдди Рейнозо, сообщает BoxingScene. Медосмотр мексиканский боксёр проходил в больнице своего родного города Гвадалахара.

Таким образом, Альварес будет готов выйти на ринг против чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, бой с которым планируется организовать 16 сентября.