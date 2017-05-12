Санчес: Головкин будет слишком сильным соперником для Альвареса

Известный тренер Абель Санчес, наставник чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, уверен, что его подопечный победит Сауля Альвареса, хотя и ожидает непростого боя для него. Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября.

«Я думаю, что этот бой будет тяжёлым для обоих боксёров. Головкин будет очень сильным. Альварес будет стараться его перебоксировать, но я думаю, что Головкин будет слишком сильным для него. И если он не нокаутирует Альвареса в поздних раундах, то выиграет по очкам», — цитирует Санчеса BoxingScene.