Джейкобс: хочу сразиться с Сондерсом, но он не проявляет никакого интереса

Американский средневес Дэниел Джейкобс заявил о своём желании сразиться с чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Сондерсом. В марте этого года Джейкобс провёл бой с Геннадием Головкиным, от которого потерпел поражение по очкам.

«Если появится возможность сразиться с Сондерсом, то я воспользуюсь ей. Я даже отправлюсь на его территорию. Вот насколько я уверен в своей победе над Билли Джо. Но он не проявлял никакого интереса. Он никогда даже не говорил о бое со мной. Не упомянул моего имени ни в одном интервью. Это удивительно для меня. Как будто он даже не знает о моём существовании. Это не хорошо ни для него, ни для меня. Я даже не знаю, воспринимает ли он меня всерьёз или нет», — цитирует Джейкобса BoxingScene.