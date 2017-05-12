Кроуфорд: многие хотели бы видеть наш с Диасом бой

Чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версиям WBC и WBO Теренс Кроуфорд (30-0, 21 КО) прокомментировал предстоящий поединок с Феликсом Диасом. Отдав должное сопернику, американец заверил, что это тот бой, который хотят видеть зрители.

«Я с нетерпением жду этого боя перед большой аудиторией на прекрасной арене. Я настроен показать отличное шоу на следующей неделе. Когда находишься в топе, все хотят получить бой с тобой и заработать себе имя. Но я никогда ни от кого не бегал. Конечно, у Диаса отличные навыки, он олимпийский чемпион и хороший боец, так что это именно та встреча, которую многие хотели бы видеть», — приводит слова Кроуфорда Fightnews.

Встреча между Теренсом Кроуфордом и Феликсом Диасом пройдёт 20 мая в Нью-Йорке.