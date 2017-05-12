Миочич: могу побить Энтони Джошуа

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич дал понять, что был бы не против померится силами в боксёрском поединке с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).

«Я видел большую часть поединка между Джошуа и Кличко, определённо это был классный бой. Они вышли и дали людям то, что те хотели видеть. Они не волновались о том, что будет, каждый из них просто хотел победы нокаутом, а это то, что так любит зритель.

Я на все сто хотел бы попробовать себя в боксе. Было бы здорово провести бой с Джошуа, это отличная возможность против невероятного боксёра. Я мог бы его побить, знаю, что он жёсткий парень, но я и сам такой", — приводит слова Миочича Bloody Elbow.