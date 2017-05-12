Арум: я обязан организовать фанатам бой между Пакьяо и Кроуфордом

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, дал понять, что в будущем не исключает поединка между чемпионом мира по версии WBO и WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Теренсом Кроуфордом и чемпионом по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Мэнни Пакьяо.

«У Теренса бой будет в мае, у Мэнни — в июле. Если они пройдут своих соперников, то посмотрим. Будет ли их встреча привлекательной? Готов поспорить, что да. Фанаты хотят этого боя и поддержат его организацию.

Мэнни — великий боец и великий чемпион. Я люблю его, он из того типа парней, который не боится выходить в ринг с кем-либо. Кроуфорд — восходящая звезда бокса, так что все хотели бы посмотреть на такой бой. Но это всё, что я могу сейчас сказать.

Я согласен с утверждением, что это то, что хотят видеть зрители, а если зрители хотят, то промоутер обязан организовать такой бой", — приводит слова Арума BoxingScene.