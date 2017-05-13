Смит и Баррера могут провести поединок в середине лета

Джо Смит-младший (23-1, 19 КО) свой следующий поединок может провести против Саливана Барреры (19-1, 14 КО), об этом сообщает BoxingScene.

Контракт на бой ещё не подписан, однако предполагается, что 15 июля боксёры проведут 10-раундовый бой в Инглвуде (Калифорния, США) в рамках шоу, главным боем которого станет титульный поединок между Мигелем Берчельтом и Такаши Миурой.

Вчера сообщалось, что WBC санкционировал элиминатор с участием Смита, в котором он должен сразиться с проспектом полутяжёлого веса Александром Гвоздиком. Что касается Барреры, то не так давно он уже отказался от элиминатора, в котором должен был помериться силами с Артуром Бетербиевым.

Джо Смит-младший предыдущий бой провёл в декабре 2016 года, когда нокаутировал Бернарда Хопкинса, Баррера последний раз появлялся в ринге в апреле этого года, когда победил Пола Паркера.