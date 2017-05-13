Макгрегор хочет два боя в этом году

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что звезда промоушена и его чемпион в лёгком весе Конор Макгрегор настроен провести в текущем году два боя.

«Конор хочет драться. Макгрегор хочет организовать бой с Мейвезером. Всего же он рассматривает возможность организации двух поединков в этом году, так что посмотрим на то, как будут развиваться события», — приводит слова Уайта Bloody Elbow.

В 2016 году на счету ирландца было три поединка, в последний раз в октагоне он появлялся в ноябре минувшего года, когда нокаутировал Эдди Альвареса.