Кличко попал на второе место в рейтинге WBC после поражения от Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко занял второе место в рейтинге WBC. Первая строчка принадлежит Бермейну Стиверну, а чемпионским титулом в этом весе владеет Деонтей Уайлдер.

Отметим, что до поединка с Энтони Джошуа 29 апреля Кличко не входил в рейтинг WBC, но теперь попал в него, несмотря на поражение от британца.

Стиверн уже был назначен WBC обязательным претендентом на бой с Джошуа. Третьим в рейтинге идёт Луис Ортис, который также является обязательным претендентом на титул WBA.