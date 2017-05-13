Стивенсон: движусь к бою с победителем реванша Ковалёв — Уорд

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон заявил о готовности сразиться с победителем реванша Сергея Ковалёва Андре Уордом.

«Объединить титулы для меня важнее, чем побить рекорд по защите пояса. И мы движемся в этом направлении. Что до реванша Ковалёв — Уорд, я думаю, шансы там 50 на 50 — у меня тут нет фаворита. Я просто хочу четыре пояса и готов драться с кем угодно, когда и где угодно. В переговорах у меня никакой власти нет. Они идут уровнем выше. Я просто дерусь и мне дают чек», — приводит слова Стивенсона Boxing Scene.