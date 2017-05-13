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Малиньяджи: Головкин вызывает панику, даже не нанося ударов

13 мая 2017, суббота. 12:04. Бокс

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Поли Малиньяджи считает Геннадия Головкина фаворитом в поединке с Саулем Альваресом.

«Я ставлю на Головкина. У Альвареса бывали проблемы с подвижными бойцами, но Головкин не такой, однако Канело также требуется время на раскачку, и он не любит, когда его заставляют драться больше, чем он хочет. А Головкин постоянно перед тобой, он срезает ринг. Когда перед тобой всё время стоит такой монструозный панчер, он вызывает панику, даже не нанося ударов», — приводит слова Малиньяджи Boxing News.

Источник: Boxing News Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Поли Малиньяджи Сауль Альварес
Новости. Бокс
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