Малиньяджи: Головкин вызывает панику, даже не нанося ударов

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Поли Малиньяджи считает Геннадия Головкина фаворитом в поединке с Саулем Альваресом.

«Я ставлю на Головкина. У Альвареса бывали проблемы с подвижными бойцами, но Головкин не такой, однако Канело также требуется время на раскачку, и он не любит, когда его заставляют драться больше, чем он хочет. А Головкин постоянно перед тобой, он срезает ринг. Когда перед тобой всё время стоит такой монструозный панчер, он вызывает панику, даже не нанося ударов», — приводит слова Малиньяджи Boxing News.