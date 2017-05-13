Сен-Пьер расстроен отменой боя с Биспингом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер заявил, что расстроен отменой своего боя с чемпионом среднего дивизиона Майклом Биспингом, сообщает Bloody Elbow. Организация хотела провести поединок в июле, но Сен-Пьер оказался не готов выйти на ринг раньше ноября, и глава UFC Дэна Уайт официально объявил об отмене боя.

В 2017 году Сен-Пьер намерен вернуться в октагон после четырёхлетней паузы. Вместо него Биспинг сразится в июле с Йоэлем Ромеро. Поединок между ним и Сен-Пьером, по словам Уайта, может состояться в следующем году.