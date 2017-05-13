Кормье: Джонс кое-что сказал о моих детях, я ударил его бутылкой

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье рассказал о конфликте с Джоном Джонсом по ходу пресс-конференции. Бойцы должны встретиться в июле на UFC 214.

«Он сказал кое-что о моих детях, и я ударил его бутылкой с водой по лицу. Он говорит, что вернулся, но разве это так? Разве у него не осталось ещё два месяца дисквалификации? Ты вернулся, наркоман?

На пресс-конференции я его вижу, но выйдет ли он на бой? Может, он всё опять испортит, употребляя допинг, нюхая кокаин и избивая проституток. Что он испортит на этот раз?", — цитирует Кормье Bloody Elbow.