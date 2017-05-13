Ригондо: готов боксировать с Фрэмптоном, Маресом или Санта Крусом

Обладатель чемпионского пояса WBA Super во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) Гильермо Ригондо, заявил, что готов выступать в пределах трёх весовых категорий, а также назвал имена потенциальных соперников.

«Я соскучился по боксу, не выступал почти год, но мы никуда не спешили и ждали подходящего момента. Я хочу боксировать три раза в год. Думаю, что нам нужно пересмотреть происходящие вещи и организовывать бои для меня чаще.

17 июня мне предстоит поединок с Мойзесом Флоресом, он хороший боец. Дисциплина — ключ к победе над ним. Что касается моих следующих соперников, то я готов биться в нынешнем весе, а также в легчайшем и полулёгком. Мы готовы ко встрече с любым соперником, будь то Марес, Фрэмптон, Санта Крус или Вальдес», — приводит слова кубинца BoxingScene.