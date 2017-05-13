Э. Альварес: Адонис Стивенсон боится меня

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Элейдер Альварес (22-0, 11 КО), заявил, что действующий обладатель регалии Адонис Стивенсон (28-1, 23 КО) просто боится боя с ним.

«Мой бой против Стивенсона стал уже личным делом. Его заявления глупые и теперь и я верю в то, что он боится боя со мной. С каких пор телеканалы определяют дату проведения боя для официального претендента, я слыш об этом впервые. Я надеюсь, что WBC будет выполнять свою работу», — приводит слова колумбийца BoxingScene.

Ранее Стивенсон заявлял, что бой с Альваресом не очень интересен для трансляции по ТВ. Отметим, что Адонис не проводит боёв с обязательными претендентами с 2013 года, всякий раз избегая их.

3 июня канадца ждёт поединок с Анджеем Фонфарой, в рамках того же шоу Альварес проведёт бой с экс-чемпионом Жаном Паскалем.