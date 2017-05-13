Менеджер Лемье: бой Давида с Котто был бы великолепен

Камиль Эстефан, менеджер экс-чемпиона мира в среднем весе Давида Лемье (38-3, 33 КО), заявил, что его подопечный заинтересован в поединке с экс-чемпионом в четырёх весовых категориях Мигелем Котто (40-5, 33 КО).

«Я бы хотел, чтобы бой Лемье и Котто состоялся. Я не знаю, захочет ли такого боя сам пуэрториканец ведь его карьера подходит к концу, но это действительно был бы великолепный поединок. Для Давида открыты все двери и он заслуживает этого», — приводит слова Эстефана BoxingScene.

В последний раз Лемье появлялся в ринге в андеркарде боя Альварес — Чавес-младший, когда одолел единогласным решением судей Маркоса Рейеса.