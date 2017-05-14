Чавес-младший был ограблен после боя с Альваресом

Экс-чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший попал в неприятную историю после неудачного поединка с Саулем Альваресом. По словам жены боксёра, Фриды, её муж стал жертвой мошенников, об этом сообщает ESPN.

Некий мужчина, представившись мексиканцу фанатом из Лондона, угостил того выпивкой. Позже вечеринка перенеслась в один из номеров гостиниц, где изрядно выпивший Чавес-младший был снят на видео в компании девушек, эта запись была позже выложена и в интернет.

Очнувшись после вечеринки, мексиканец обнаружил пропажу часов стоимостью в $ 40 тысяч, мобильного телефона, а также чека за бой с Канело.

Жена Чавеса подозревает, что в бокал её супруга было подмешано какое-то вещество, а также заявляет, что несмотря на компрометирующее видео, полностью доверяет своему супругу.