Сондерс: Хурцидзе никогда не побьёт меня и будет выглядеть глупо

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) заявил, что Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 КО) в бою с ним не будет иметь никаких шансов.

«Никакого неуважения к нему, но я покажу вам чего стоит Хурцидзе. Ему никогда не побить меня, он будет выглядеть глупо. У него есть нокаутирующий удар, но я буду в наилучшей форме и устрою ему самую тяжёлую ночь в жизни», — приводит слова Сондерса BoxingScene.

Поединок между Сондерсом и Хурцидзе состоится в Лондоне 8 июля, на его кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO.