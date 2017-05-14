Нуньес ударила Шевченко на дуэли взглядов перед боем за титул UFC

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес во время дуэли взглядов накануне боя против киргизской спортсменки Валентины Шевченко ударила свою соперницу кулаком в лицо. Нуньес утверждает, что её оппонент первой дотронулась до неё — это и было причиной удара.

«Она первая меня коснулась. Она вообще не должна было этого делать, нет на это никаких причин. Вы могли этого не заметить из-за моей спины, но это она первая дотронулась до меня, и потому я так отреагировала", — приводит слова Нуньес Fox Sports.

Видео инцидента можно посмотреть в «Youtube».

Шевченко предположила, что её соперница поступила так из-за страха перед боем.

«Ей страшно, она боится этого боя, и потому он ведёт себя как сумасшедшая. Она понимает, ей осталось владеть своим титулом всего два месяца», — сказала киргизская спортсменка.

Поединок состоится 8 июля в Лас-Вегасе (Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» в рамках турнира UFC 213.