Миочич получил бонус $ 50 тыс. от UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич получил от организации бонус в размере $ 50 тыс. после поединка против Жуниора дус Сантуса на турнире UFC 211. Такой награды американец хорватского происхождения был удостоен за лучшее выступление вечера.

Ещё один бонус на сумму $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера получил Джейсон Найт, нокаутировавший Чеса Келли.

Звание лучшего боя турнира досталось паре Рашад Коултер — Чейз Шерман, которые за это были награждены чеком также на сумму в $ 50 тыс., сообщает Sherdog.