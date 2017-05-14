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Миочич получил бонус $ 50 тыс. от UFC

14 мая 2017, воскресенье. 09:30. Бокс

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич получил от организации бонус в размере  $ 50 тыс. после поединка против Жуниора дус Сантуса на турнире UFC 211. Такой награды американец хорватского происхождения был удостоен за лучшее выступление вечера.

Ещё один бонус на сумму $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера получил Джейсон Найт, нокаутировавший Чеса Келли.

Звание лучшего боя турнира досталось паре Рашад Коултер — Чейз Шерман, которые за это были награждены чеком также на сумму в $ 50 тыс., сообщает Sherdog.

Источник: sherdog.com Сообщить об ошибке
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