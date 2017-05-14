Жуниор дус Сантус: сделаю всё, чтобы вернуться как можно скорее

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Жуниор дус Сантус прокомментировал поединок против Стипе Миочича, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом уже в первом раунде.

«Я очень разочарован, я расстроен даже не тем, что Стипе выиграл, а тем, что я проиграл. Я не делал ошибок, всё шло хорошо. Я наносил удары, увидев, что я попал, я решил сменить позицию, и после этого я уже ничего не помню. Это тяжёлый вес, такое случается, и такое уже бывало с некоторыми парнями, но это ужасно.

Я был готов, я многое отдал для подготовки к бою, и всё работало, как я и ожидал. Мы знали, что Стипе жёсткий соперник, мне нужно пересмотреть этот бой. Миочич был хорош, конечно, я бы хотел выиграть и снова стать чемпионом. Но я рад, что им стал Стипе, он хороший парень и заслужил это. Сегодня был его вечер.

Повторюсь, мне нужно понять, что произошло, и пересмотреть бой. Потому что у меня получалось попадать, и я думал: «Чёрт, всё проходит идеально». Как бы то ни было, мне нужно продолжать работать. Сделаю всё, чтобы вернуться как можно скорее», — рассказал дус Сантус на пресс-конференции после завершения турнира UFC 211.