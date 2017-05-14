Хурцидзе обещает нокаутировать Сондерса

Претендент на пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 КО) уверяет, что в титульном бою нокаутирует Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО).

«Я еду в Великобританию, чтобы одержать ещё одну победу нокаутом. Я испортил идеальный послужной список Лэнгфорда, нанеся ему первое поражение, и теперь я иду за Сондерсом и его поясом. Я терпеливо ждал свой титульный шанс и теперь не упущу его.

Билли не хотел боксировать со мной в прошлом году, с его стороны было бы мудро избежать боя со мной и сейчас», — приводит слова Хурцидзе BoxingScene.

Поединок между Сондерсом и Хурцидзе состоится в Лондоне 8 июля.