Демиан Майя может получить бой с Тайроном Вудли

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что следующим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, обладателем которого является Тайрон Вудли (17-3-1), станет Демиан Майя. Об этом стало известно после того, как бразилец нанёс поражение Хорхе Масвидалю на турнире UFC 211.

Тем не менее сам Майя не форсирует события и заявляет, что не будет продавать себя ради чемпионского боя.

«Я не буду продавать себя только потому, что хочу стать чемпионом или хочу заработать больше денег. Я останусь тем, кто я есть. Это большая ошибка — пытаться угодить всем. Я дерусь для фанатов, и у меня есть свои принципы. Вместе с тем я уже знаю слабые места Вудли, но он очень опасен и его удары очень тяжёлые. Шансы на победу в этом бою 50 на 50, тем не менее я уже доказывал, что могу победить любого соперника», — приводит слова Майи MMAjunkie.