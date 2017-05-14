Хуан Мануэль Маркес вернётся в ринг в июле

Экс чемпион мира в четырёх весовых категория Хуан Мануэль Маркес близок к возвращению на ринг. Ранее планировалось, что мексиканец проведёт бой в июне, теперь же сообщается, что боксёр выступит на вечере бокса 22 или 29 июля в Мехико, об этом информирует BoxingScene.

Окончательная дата будет известна тогда, когда организаторы вечера бокса определятся с ареной, на которой будет проходить мероприятие.

Имя потенциального соперника Маркеса не называется, ранее ходили слухи, что мексиканец может встретиться с Мигелем Котто, однако если такой бой и состоится, то организован он будет в конце года.

43-летний Хуан Мануэль Маркес последний раз появлялся на ринге в мае 2014 года, когда единогласным решением судей одержал верх над Майком Альварадо.