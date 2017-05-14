Джошуа: планирую боксировать до возраста Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) рассказал, что планирует боксировать ещё более 10 лет.

«Я хочу боксировать ещё 10-12 лет. Вероятно, я буду выступать до возраста Владимира Кличко, всё будет зависеть от моего здоровья. Но я не собираюсь быть чемпионом просто для того, чтобы иметь возможность что-то купить. Суть в том, что пока ты голоден, это перевешивает всё, в том числе и талант.

Я всё ещё не там, где мне хочется быть, но я расту и медленно иду к своей цели", -приводит слова Джошуа Mirror.