Бой Головкин — Альварес может пройти на бейсбольном стадионе в Лос-Анджелесе

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес сообщил, что бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс» хочет принять поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса на своём стадионе.

«У меня были первичные переговоры с ними, а Оскар де ла Хойя и Мэджик Джонсон вчера провели встречу. Они сильно заинтересованы, и их предложение весьма привлекательно. Мы рассмотрим то, что они предлагают. Они настроены весьма серьёзно», — приводит слова Гомеса Los Angeles Times.

Головкин и Альварес проведут поединок 16 сентября.