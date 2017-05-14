Д. Дэвис: Альварес победит Головкина судейским решением

Джервонта Дэвис, чемпион мира во втором полулёгком весе по версии IBF, считает, что мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34KO) справится с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным (37-0, 33 KO).

«Я верю, что Канело победит судейским решением. Думаю, у Канело достаточно навыков для этого. У Головкина есть удар, но мощности и умений Альвареса хватит, чтобы победить», — приводит слова Дэвиса Boxing Scene.

Головкин и Альварес проведут бой 16 сентября. Место поединка пока неизвестно.