Менеджер Уайлдера: хотим провести летом объединительный бой с Паркером

Команда чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера ведёт переговоры с чемпионом WBO Джозефом Паркером об организации боя летом этого года. Об этом сообщил менеджер Уайлдера Джей Дис.

«Я думаю, что все хотят объединения титулов. Это всегда выше по рангу, чем обязательная защита. Мы стремимся заполучить бой с Джозефом Паркером, мы бы хотели сразиться с ним в июле или в августе. Переговоры продолжаются, и я думаю, что заинтересованные стороны хотят, чтобы это произошло. Это вопрос поиска подходящего места для проведения боя и подходящей телесети для его трансляции, а также подходящей всем даты», — цитирует Диса BoxingScene.