Алексей Папин проведёт следующий бой 27 мая в Воронеже

Перспективный российский боксёр Алексей Папин (6-0, 5 КО) проведёт свой следующий поединок 27 мая в Воронеже в рамках боксёрского шоу Fights of the future, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», с которой сотрудничает спортсмен. Соперником россиянина станет 23-летний танзаниец Абдалла Пазивапази (16-5, 15 КО).

Алексей пришёл в профессиональный бокс из кикбоксинга, где добился серьёзных успехов как среди любителей, так и среди профессионалов. Он трижды становился чемпионом Европы по версии WAKA в первом тяжёлом весе, а на профессиональном уровне выигрывал чемпионские пояса в таких организациях, как WAKO-Pro, ISKA, W5.