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Спенс: после победы над Бруком буду требовать боя с Турманом

15 мая 2017, понедельник. 16:20. Бокс

Американский боксёр Эррол Спенс, которому предстоит 27 мая в Шеффилде (Великобритания) провести бой с чемпионом мира IBF во втором полусреднем весе Келлом Бруком, уже строит далеко идущие планы. Спенс надеется провести следующий бой против чемпиона WBC и WBA Кита Турмана.

«Турман пытается заполучить бой с кем-то вроде Пакьяо, что понятно. Но после того как я одержу победу над Келлом Бруком, я буду требовать этого боя. Если мне придётся ждать его, я попытаюсь сразиться с Пакьяо или другим именитым соперником в этом дивизионе. Я не буду сидеть без дела, ожидая кого-либо. Когда у меня будет титул, я собираюсь защищать его и оставаться занятым», — приводит слова Спенса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Келл Брук
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