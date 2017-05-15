Спенс: после победы над Бруком буду требовать боя с Турманом

Американский боксёр Эррол Спенс, которому предстоит 27 мая в Шеффилде (Великобритания) провести бой с чемпионом мира IBF во втором полусреднем весе Келлом Бруком, уже строит далеко идущие планы. Спенс надеется провести следующий бой против чемпиона WBC и WBA Кита Турмана.

«Турман пытается заполучить бой с кем-то вроде Пакьяо, что понятно. Но после того как я одержу победу над Келлом Бруком, я буду требовать этого боя. Если мне придётся ждать его, я попытаюсь сразиться с Пакьяо или другим именитым соперником в этом дивизионе. Я не буду сидеть без дела, ожидая кого-либо. Когда у меня будет титул, я собираюсь защищать его и оставаться занятым», — приводит слова Спенса BoxingScene.