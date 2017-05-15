Уайлдер: британцы чрезмерно возвеличили Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что вокруг чемпиона WBA/WBF Энтони Джошуа слишком много шума.

«Не могу дождаться, пока дам людям то, чего они хотят. Уже очень долго все просят о поединке Уайлдер — Джошуа. Британские фанаты склонны чрезмерно возвеличивать своих соотечественников, но это нормально. Джошуа ещё надо показать себя в США», — приводит слова Уайлдера Fight Hype.

Уайлдер требует поединка с Джошуа с тех пор, как британец победил Владимира Кличко 19 апреля.