Женские бои среди любителей по правилам MMA впервые пройдут на чемпионате Азии

Бои с участием женщин-любителей по правилам MMA впервые пройдут на турнире под эгидой Международной ассоциации смешанных единоборств — чемпионате Азии, который пройдёт с 19 по 22 мая в Киргизии, сообщил директор департамента коммуникаций WMMAA Михаил Мазур.

«WMMAA представит первые женские бои на предстоящем чемпионате Азии, который пройдёт в городе Ош, Киргизия. Основная цель признания женских боёв — предоставить одинаковые права обоим полам. Это является одним из краеугольных камней для олимпийского движения, и мы, будучи основной силой в мире любительских смешанных единоборств, продолжаем работать над тем, чтобы смешанные единоборства рано или поздно приняли в олимпийскую семью», — сказал Мазур в интервью RNS.