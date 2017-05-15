Брук: хочу реванша с Головкиным

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук хочет провести матч-реванш с чемпионом мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным.

«Я совершенно точно хочу реванша с ним. Я бы хотел провести два боя в весе выше полусреднего, а потом сразиться с ним. Не хочу больше делать таких больших скачков в весе, но хочу вновь встретиться с Головкиным», — приводит слова Брука Sky Sports.

Боксёры встречались в сентябре прошлого года в рамках среднего веса, и Головкин победил техническим нокаутом после перелома у Брука.