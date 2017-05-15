Нуньес: Шевченко первая до меня дотронулась

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес объяснила, почему ударила Валентину Шевченко на «дуэли взглядов» перед их боем.

«Она первой до меня дотронулась, это было причиной. Не сделай она ничего — ладно, но она начала. Вся началось с неё, и я ничего не могла поделать, просто отреагировала. Когда ты сидишь там с горячей головой, никто не должен тебя трогать. У неё не было причин трогать меня. Теперь это перешло на личный уровень. Не знаю, как она относится ко мне, посмотрим», — приводит слова Нуньес SporTV.

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