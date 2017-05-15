Сондерс: Головкин был медленным в бою с Джейкобсом из-за пяти допинг-тестов

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс считает, что Геннадий Головкин мог потерять скорость в бою с Дэнни Джейкобсом из-за обилия допинг-тестов. Также Сондерс поделился мнением о раскладе сил в бою Головкина с Саулем Альваресом.

«Думаю, у них будет плотный бой. Сначала я думал, что Головкин уверенно победит, но у Канело есть пара трюков. Всё зависит от того, постарел ли Головкин. В последнем бою он был не тем лучшим собой, как два или три года назад. Он слегка замедлился.

Но я также думаю, что он мог стать медленнее из-за пяти допинг-тестов. Вот что я думаю о том, как это делают в Америке: он боксировал не на лучшем уровне из-за этой ситуации", — цитирует Сондерса Boxing Scene.