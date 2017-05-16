Ф. Емельяненко: надеюсь, Нурмагомедов станет чемпионом

Знаменитый боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко выразил надежду на то, что Хабиб Нурмагомедов завоюет чемпионский пояс UFC.

«Мы не виделись с Хабибом, но в интервью меня спрашивали о том, что случилось. Разная информация была в Интернете, но, конечно, мы будем поддерживать нашего бойца. Надеемся, что в будущем он станет чемпионом», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

5 марта Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном за пояс временного чемпиона в лёгком весе, но попал в больницу из-за сгонки веса.