Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Ломаченко включил Ковалёва в тройку лучших боксёров современности

16 мая 2017, вторник. 02:16. Бокс

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) составил свою тройку лучших pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксёров, включив в неё россиянина Сергея Ковалёва, выступающего в полутяжёлой весовой категории.

«Да, я помню, что Уорду присудили победу в бою с Ковалёвым. Но вы сами знаете, что Сергей был истинным победителем. Тот, кто хочет быть чемпионом, обязан превосходить соперника на протяжении всего боя», — сказал Ломаченко в интервью Fight Hub TV.

В тройку лучших Ломаченко также включил Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Василий Ломаченко Геннадий Головкин Сергей Ковалёв Теренс Кроуфорд
Новости. Бокс
16 мая 2017, вторник
02:38 Боец MMA отправил противника в нокаут за 4 секунды
02:16 Ломаченко включил Ковалёва в тройку лучших боксёров современности
01:55 Экс-тренер Усика: Гассиев заставил бы Александра работать на пределе
00:49 Ф. Емельяненко: надеюсь, Нурмагомедов станет чемпионом
15 мая 2017, понедельник
23:59 Сондерс: Головкин был медленным в бою с Джейкобсом из-за пяти допинг-тестов
22:13 Нуньес: Шевченко первая до меня дотронулась
21:47 Сондерс: мой семилетний сын боксирует лучше Хурцидзе
20:37 Брук: хочу реванша с Головкиным
19:54 Миочич: не хотел причинять дус Сантусу больше боли, чем необходимо
19:05 Женские бои среди любителей по правилам MMA впервые пройдут на чемпионате Азии
18:26 Хэй забрался на Великую китайскую стену после операции на сухожилии
17:42 Уайлдер: британцы чрезмерно возвеличили Джошуа
16:20 Спенс: после победы над Бруком буду требовать боя с Турманом
15:08 Тайсон Фьюри продал свой автомобиль «Феррари»
14:51 Алексей Папин проведёт следующий бой 27 мая в Воронеже
13:24 Рябинский: продолжаем поиски соперника для Поветкина
13:04 Де ла Хойя: я договорился о бое Альварес — Головкин ради болельщиков
12:07 Промоутер Джошуа считает очень высокой вероятность реванша с Кличко осенью
11:51 Бойцы из Сочи выступят на турнире M-1 Challenge 77
10:50 Уайт: 15 мая надеюсь провести переговоры с Мейвезером о бое с Макгрегором
10:36 Тренер Спенса: Эррол должен избивать Брука раунд за раундом
09:52 Менеджер Уайлдера: хотим провести летом объединительный бой с Паркером
14 мая 2017, воскресенье
23:58 Хан: веду переговоры с Пакьяо и Бруком
22:59 Д. Дэвис: Альварес победит Головкина судейским решением
21:46 Бой Головкин — Альварес может пройти на бейсбольном стадионе в Лос-Анджелесе
20:55 Мейвезер-младший: выбираю Альвареса в бою с Головкиным
19:26 Миочич: удивлён, что жена ещё не ушла от меня
17:53 Тренер Джошуа: за бой с Кличко Энтони узнал столько же, сколько за всю карьеру
16:13 Жуниор дус Сантус: Миочич станет одним из самых великих
14:58 Миочич: для меня рекорд не так уж и важен
14:26 Джошуа: планирую боксировать до возраста Кличко
13:37 Хуан Мануэль Маркес вернётся в ринг в июле
12:53 Демиан Майя может получить бой с Тайроном Вудли
12:13 Джеймс Тони одержал победу нокаутом в прощальном бою
11:38 Уайт: в понедельник надеюсь договориться с командой Мейвезера
11:15 Хурцидзе обещает нокаутировать Сондерса
10:34 Жуниор дус Сантус: сделаю всё, чтобы вернуться как можно скорее
09:45 Яфай победил Муранаку и защитил титул
09:30 Миочич получил бонус $ 50 тыс. от UFC
09:03 Миочич нокаутировал дус Сантуса и защитил титул, Антигулов выиграл второй бой
02:39 Нуньес ударила Шевченко на дуэли взглядов перед боем за титул UFC
01:21 Сондерс: Хурцидзе никогда не побьёт меня и будет выглядеть глупо
00:40 Чавес-младший был ограблен после боя с Альваресом
13 мая 2017, суббота
23:46 Вайдман и Гастелум договорились о бое
22:14 Аманда Нуньес планирует сменить весовую категорию после боя с Шевченко
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что теперь делать Владимиру Кличко?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+