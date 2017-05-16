Ломаченко включил Ковалёва в тройку лучших боксёров современности

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) составил свою тройку лучших pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксёров, включив в неё россиянина Сергея Ковалёва, выступающего в полутяжёлой весовой категории.

«Да, я помню, что Уорду присудили победу в бою с Ковалёвым. Но вы сами знаете, что Сергей был истинным победителем. Тот, кто хочет быть чемпионом, обязан превосходить соперника на протяжении всего боя», — сказал Ломаченко в интервью Fight Hub TV.

В тройку лучших Ломаченко также включил Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда.