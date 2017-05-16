Боец MMA отправил противника в нокаут за 4 секунды

Боец MMA Джордан Фаулер стал автором одного из самых быстрых нокаутов в истории данного вида единоборств, сообщает SporTV.

В минувшие выходные Фаулер проводил поединок против Дилан Гофорта в штате Арканзас (США) в рамках вечера Pyramid Fights 2. Фаулер, в активе которого до этого боя было 4 победы и 7 поражений, уже на четвёртой секунде боя нанёс Гофорту (2 победы, 1 поражение) удар ногой в голову, после которого тот упал на ринг и больше подняться не смог.

Видео нокаута можно посмотреть в YouTube.