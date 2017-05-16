Белью: я сделал то, чего не смог Кличко, и думаю, что могу побить Паркера

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Белью нацелился на поединок с обладателем пояса WBO в супертяжёлом весе Джозефом Паркером. Уверенности Белью придаёт его досрочная победа над Дэвидом Хэем в марте текущего года, однако многие критики отмечают, что Хэй проводил вторую половину поединка «на одной ноге» из-за травмы ахиллова сухожилия.

«Я победил бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, и я остановил его. Я сделал то, чего не смог сделать Владимир Кличко. Я знаю, что люди будут указывать на его травму. Но если бы всё пошло так, как он обещал, то он должен был бы побить меня за два раунда и отправить в кому, чтобы потом дети навещали меня в больнице. Это были его слова, а не мои.

Я был счастлив победить его, и я хочу посмотреть, как далеко я смогу зайти. Смогу ли я завоевать титул чемпиона мира в супертяжёлом весе? Я не знаю, но я готов попытаться. Достаточно ли я крупный? Нет, не совсем. Достаточно ли я хорош? Возможно.

Главный вопрос в том, смогу ли я победить Джозефа Паркера? Думаю, что смогу. Он считает, что не смогу, это привлечёт людей. Я более опытен, я бился на гораздо более высоком уровне, чем тот, на котором он сейчас выступает. Но он большой парень. Настоящий супертяжеловес», — цитирует Белью BoxingScene.