Ф. Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Веласкесом

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, с кем бы ему было интересно сразиться, если была бы возможность выбрать любого соперника.

«Мне очень нравился Кейн Веласкес. Пожалуй, с ним было бы интересно выступить. Если вы думаете, что я экстремал и у меня есть мечта с кем-то подраться на ринге, то ошибаетесь. Хотя… Я делаю это не потому, что не могу жить без боёв. Для меня самое интересное — взять на руки дочку и пойти с ней гулять», — приводит слова Емельяненко издание «Известия».

24 июня в Нью-Йорке у Емельяненко запланирован дебютный бой в Bellator против американца Мэтта Митриона.