Победитель шоу «Бой в большом городе» Челохсаев проведёт поединок в Воронеже

Перспективные боксёры компании «Мир бокса» Георгий Челохсаев и Евгений Смирнов проведут свои следующие поединки 27 мая в Воронеже в рамках шоу Fights of the future.

Оппонентом 23-летнего победителя телевизионного реалити-шоу «Бой в большом городе» Георгия Челохсаева (10-1-1, 8 KO) станет 25-летний танзанийский боксер первого полусреднего веса Мфауме Мфауме (11-2, 4 KO). 23-летнему полулегковесу Евгению Смирнову (8-0-1, 2 KO) предстоит выйти на ринг против опытного и неуступчивого 29-летнего филиппинца Сильвестра Лопеса (28-12-2, 19 KO), сообщается на официальном сайте компании «Мир бокса».