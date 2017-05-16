Сен-Пьер не заинтересован в бое с Силвой

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер дал понять, что не заинтересован в поединке с другим экс-чемпионом Андерсоном Силвой.

"'Это могло бы случиться, но всё обычно зависит от условий. Иногда рейтинг бойца высокий, иногда низкий. Естественно, что я хочу драться с теми, чьи акции котируются высоко. Я не думаю, что акции Силвы сейчас на нужном уровне. Конечно, учитывая его прошлого — он легенда. Но сейчас он уже совсем не тот, каким был раньше", — приводит слова Жоржа Сен-Пьера MMAjunkie.