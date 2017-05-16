Саламов: считаю, что Ковалёв победит Уорда

Обладатель региональных чемпионских поясов WBO International и IBF East/West Europe в полутяжёлом весе Умар Саламов (19-0, 14 КО) поделился мнением относительно реванша между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом, а также рассказал о планах на будущее.

«Несмотря на то что оба бойца отличные, я думаю, что Ковалёв победит Уорда во втором бою. Если это случится, то в потенциальном противостоянии между Сергеем и Бетербиевым я буду болеть за своего одноклубника Артура. Победителя в их бою назвать очень сложно, но такой поединок был бы очень зрелищным.

Что касается моих планов, то я готов драться со всеми, но мой тренер и мой промоутер знают лучше, когда и с кем мне выходить в ринг", — рассказал Саламов в интервью vRINGe.