На «Арене Мытищи» пройдёт именной турнир по MMA

В преддверии турнира «Арены Мытищи», который пройдёт 20 мая, организаторы соревнований, представители некоммерческой профессиональной лиги ММА «Golden Team», встретились с журналистами.

Руководство «Golden Team», а также известные бойцы клуба и приглашённые звезды рассказали о подготовке к предстоящему турниру «Арены Мытищи», рассчитанного на 7000 зрителей.

«Я готов выйти биться хоть сегодня. Мы настолько упорно тренируемся, готовимся к турниру, что даже если нас разбудят посреди ночи, мы будем в форме!» — заявил чемпион России в полулёгком весе Абдулмуталип Гайирбегов.

Главный тренер клуба, а по совместительству главный тренер молёдежной сборной России по ММА и лучший тренер года по версии Союза ММА Владимир Осия: «С каждым годом конкуренция становится всё сильнее. Приятно видеть, что уровень бойцов, их мастерство и техника всё растёт. Поэтому побеждать и получать награды всё приятнее. Сейчас всё наше внимание сосредоточено на тренировках, подготовке к предстоящему турниру Golden Team. Этот турнир покажет, на что способны наши ребята. А я точно знаю, что способны они на многое. Мы вкладываем много сил, для нас это крайне важный и, я бы сказал, решающий шаг. Соперники подобраны максимально равными по силе и мастерству, этим мы и отличаемся от коммерческих турниров, где в большинстве своём бои организуются ради пиара и заранее известен исход. Здесь же все схватки самые непредсказуемые, а потому и самые интересные!»

Победители чемпионата России по ММА—2017 готовы после совсем небольшого перерыва вновь выйти на ринг. Из турнира выбыли только золотой призёр Али Абдулхаликов и Виталий Немчинов, получившие травмы. Также произошла замена соперника Руслану Тедееву – в главном бою вечера против бойца «Golden Team» выступит Акбар Гаджиэкперов.

Подробнее о турнире на сайте gtmma.ru