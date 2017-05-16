Арум: Хорн — грозный, молодой панчер

Боб Арум, глава промоутерской компании «Top Rank», заявил, что предстоящий бой Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна не станет для филиппинца лёгкой прогулкой.

«Это не какой-то проходной бой, для того чтобы проверить кондиции Пакьяо. Хорн — грозный и молодой панчер, к тому же он очень стойкий и прочный. Так что Пакьяо понимает, что он должен воспринимать австралийца всерьёз.

Что будет дальше? Мэнни будет драться в ноябре, и Кроуфорд всего-лишь один из потенциальных оппонентов. Такой бой будет очень жёстким, это то, что мы ищем", — приводит слова Арума BoxingScene.

Поединок между Джеффом Хорном и Мэнни Пакьяо состоится 2 июля в Брисбене.