Диллиан Уайт получил травму и вынужден отложить бой с Вахом

Британец Диллиан Уайт (20-1, 15 КО) получил травму ноги, в связи с чем вынужден отложить предстоящий поединок с Мариушем Вахом (33-2, 17 КО). Об этом сообщил промоутер Уайта — Эдди Хирн.

«Диллиан Уайт находится в шаге от чемпионского боя, потому мы не можем себе позволить выйти на такой поединок, будучи не готовыми к нему на все сто процентов. Мы ожидаем, что Диллиан вернётся в ринг в июле, а в конце года получит шанс побороться за титул чемпиона мира», — цитирует промоутера BoxingScene.

О новой дате встречи между Уайтом и Вахом не сообщается.