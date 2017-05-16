Энди Ли: я не буду боксировать, если не получу больших боёв

Экс-чемпион мира в среднем весе Энди Ли (35-3-1, 24 КО) заявил, что намерен боксировать лишь в том случае, если ему предложат чемпионские или, как минимум, значимые поединки.

«В моих намерениях всегда было вернуться в ринг и не завершать карьеру на минорной ноте. Я знаю, что у меня ещё остался порох. Я был чемпионом мира, и нет никаких причин, по которым я не мог бы повторить это достижение. Подожду и посмотрю, кто сделает мне предложение. Я пятый номер рейтинга, так что надеюсь, что получу чемпионский бой.

Если мой следующий бой не будет титульным или значимым, я не буду боксировать. Я остаюсь в этой игре только для больших боёв, мне уже нечего доказывать, я достиг мечты и был чемпионом", — приводит слова ирландца BoxingScene.

Энди Ли потерял титул чемпиона мира в 2015 году, уступив Билли Джо Сондерсу (24-0, 12 КО). После этого 33-летний боксёр провёл лишь один бой, победив в марте 2017 года Кеандре Лезервуда.