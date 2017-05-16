Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Бой Хелениус — Чисора перенесён на осень

16 мая 2017, вторник. 22:35. Бокс

Поединок за пояс по версии WBC Silver в супертяжёлом весе между Робертом Хелениусом (24-1, 15 КО) и Дериком Чисорой (26-7, 18 КО) официально перенесён на осень. Об этом заявил промоутер финна и организатор вечера бокса в Хельсинки Ниссе Зауэрленд.

«С сожалением сообщаю, что мы вынуждены перенести вечер бокса 27 мая, учитывая все факторы, это было необходимое решение. Я бы хотел принести извинения всем фанатам, которые ожидали увидеть прекрасное шоу. Осенью мы подготовим турнир, который будет даже лучше ожидаемого», — приводит слова промоутера BoxingScene.

Новая дата шоу будет оглашена в ближайшее время. Первый бой между Хелениусом и Чисорой состоялся также в Хельсинки в 2011 году — тогда спорную победу одержал финн.

Хелениус и Чисора договорились о бое
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Роберт Хелениус
Новости. Бокс
16 мая 2017, вторник
22:35 Бой Хелениус — Чисора перенесён на осень
21:56 Энди Ли: я не буду боксировать, если не получу больших боёв
21:05 Диллиан Уайт получил травму и вынужден отложить бой с Вахом
20:35 Арум: Хорн — грозный, молодой панчер
19:09 На «Арене Мытищи» пройдёт именной турнир по MMA
18:46 Саламов: считаю, что Ковалёв победит Уорда
17:45 Сен-Пьер не заинтересован в бое с Силвой
16:34 M-1 Challenge 77. Промо-ролик к поединку Лежнев — Абдусаламов
14:48 Уоррен: пока Джошуа не победит Фьюри, он не настоящий чемпион
13:35 Победитель шоу «Бой в большом городе» Челохсаев проведёт поединок в Воронеже
12:56 Ф. Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Веласкесом
11:59 Белью: я сделал то, чего не смог Кличко, и думаю, что могу побить Паркера
11:17 Президент WBO: де ла Хойя выбрал идеальный момент для боя Альварес — Головкин
10:40 Спенс посмеялся над сравнениями с Джефом Лэйси от команды Брука
09:18 Стивенсон: я — король дивизиона 175 фунтов
02:38 Боец MMA отправил противника в нокаут за 4 секунды
02:16 Ломаченко включил Ковалёва в тройку лучших боксёров современности
01:55 Экс-тренер Усика: Гассиев заставил бы Александра работать на пределе
00:49 Ф. Емельяненко: надеюсь, Нурмагомедов станет чемпионом
15 мая 2017, понедельник
23:59 Сондерс: Головкин был медленным в бою с Джейкобсом из-за пяти допинг-тестов
22:13 Нуньес: Шевченко первая до меня дотронулась
21:47 Сондерс: мой семилетний сын боксирует лучше Хурцидзе
20:37 Брук: хочу реванша с Головкиным
19:54 Миочич: не хотел причинять дус Сантусу больше боли, чем необходимо
19:05 Женские бои среди любителей по правилам MMA впервые пройдут на чемпионате Азии
18:26 Хэй забрался на Великую китайскую стену после операции на сухожилии
17:42 Уайлдер: британцы чрезмерно возвеличили Джошуа
16:20 Спенс: после победы над Бруком буду требовать боя с Турманом
15:08 Тайсон Фьюри продал свой автомобиль «Феррари»
14:51 Алексей Папин проведёт следующий бой 27 мая в Воронеже
13:24 Рябинский: продолжаем поиски соперника для Поветкина
13:04 Де ла Хойя: я договорился о бое Альварес — Головкин ради болельщиков
12:07 Промоутер Джошуа считает очень высокой вероятность реванша с Кличко осенью
11:51 Бойцы из Сочи выступят на турнире M-1 Challenge 77
10:50 Уайт: 15 мая надеюсь провести переговоры с Мейвезером о бое с Макгрегором
10:36 Тренер Спенса: Эррол должен избивать Брука раунд за раундом
09:52 Менеджер Уайлдера: хотим провести летом объединительный бой с Паркером
14 мая 2017, воскресенье
23:58 Хан: веду переговоры с Пакьяо и Бруком
22:59 Д. Дэвис: Альварес победит Головкина судейским решением
21:46 Бой Головкин — Альварес может пройти на бейсбольном стадионе в Лос-Анджелесе
20:55 Мейвезер-младший: выбираю Альвареса в бою с Головкиным
19:26 Миочич: удивлён, что жена ещё не ушла от меня
17:53 Тренер Джошуа: за бой с Кличко Энтони узнал столько же, сколько за всю карьеру
16:13 Жуниор дус Сантус: Миочич станет одним из самых великих
14:58 Миочич: для меня рекорд не так уж и важен
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что теперь делать Владимиру Кличко?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+