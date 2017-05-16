Бой Хелениус — Чисора перенесён на осень

Поединок за пояс по версии WBC Silver в супертяжёлом весе между Робертом Хелениусом (24-1, 15 КО) и Дериком Чисорой (26-7, 18 КО) официально перенесён на осень. Об этом заявил промоутер финна и организатор вечера бокса в Хельсинки Ниссе Зауэрленд.

«С сожалением сообщаю, что мы вынуждены перенести вечер бокса 27 мая, учитывая все факторы, это было необходимое решение. Я бы хотел принести извинения всем фанатам, которые ожидали увидеть прекрасное шоу. Осенью мы подготовим турнир, который будет даже лучше ожидаемого», — приводит слова промоутера BoxingScene.

Новая дата шоу будет оглашена в ближайшее время. Первый бой между Хелениусом и Чисорой состоялся также в Хельсинки в 2011 году — тогда спорную победу одержал финн.