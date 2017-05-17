Фрэмптон хочет ещё один бой с Санта Крусом

Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон (23-1, 14 КО), заявил, что намерен вернуться в ринг и взять реванш у действующего чемпиона Лео Санта Круса (33-1-1, 18 КО).

«Я хочу вернуться, и доказать, что это не было закономерностью, что я не стал хуже. Это был неудачный вечер с плохо подобранной тактикой. Я могу стать лучше и сейчас я в отличной форме. У нас есть приблизительная дата моего возвращения, это будет летом, но надеюсь узнать больше в скором времени.

Я думаю, что если получу третий реванш с Санта Крусом, я смогу его побить, я делал это раньше и был близок к этому во втором бою", — приводит слова Фрэмптона BoxingScene.

Карл Фрэмптон потерял титул чемпиона мира по версии WBA Super 28 января этого года, когда уступил Лео Санта Крусу решением большинства судей.